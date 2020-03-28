2020-03-28T18:15:53+03:00
Общество

В Угличе двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

Мальчик находится в больнице
Светлана Крутикова
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Следственный комитет начал проверкуСледственный комитет начал проверкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 28 марта, в Угличе из окна третьего этажа выпал ребенок. Двухлетний мальчик на некоторое время остался без присмотра родителей и забрался на подоконник. Малыша со множественными травмами доставили в больницу.

По факту случившегося Следственный комитет проводит доследственную проверку.

- Сейчас выясняются все обстоятельства. Следователь осматривает место происшествия и опрашивает свидетелей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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