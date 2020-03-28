2020-03-28T17:42:01+03:00
Общество

Не напугаешь: ярославцы на карантине отправились на шашлыки

Жители города пока не восприняли необходимость самоизоляции всерьез
Светлана Крутикова
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Ярославцы наслаждаются наступившим тепломЯрославцы наслаждаются наступившим тепломФото: Светлана Крутикова
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Вчера, 27 марта, губернатор Дмитрий Миронов настоятельно порекомендовал предстоящую неделю провести дома. Но пришедшее в город тепло заставило ярославцев забыть о мерах предосторожности.

Что же сегодня происходит на улицах города? Во дворах домов гуляют дети. Мальчишки с азартом играют в футбол на спортивной площадке. Конечно же, как в такую погоду не открыть шашлычный сезон! Несколько компаний взрослых греются под лучами ослепительного солнца и ждут, когда приготовится мясо.

Об оживленности в городе пишут ярославцы и в соцсетях:

- Парк тысячелетия ОТКРЫТ! Как там гуляли толпы и сейчас гуляют! Девочки на лошадях поехали по набережной детей катать! Куча стариков на улицах!

Не подвергайте себя риску, соблюдайте меры предосторожности, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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