2020-03-28T10:19:13+03:00
Происшествия

В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил знакомого

Сейчас обвиняемый находится под стражей
Светлана Крутикова
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Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключенияДело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключенияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ярославле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Дзержинского района, который до смерти избил своего приятеля.

Выяснилось, что в январе этого года обвиняемый и его 34-летний знакомый вместе выпивали. Потом между мужчинами вспыхнула ссора. Злоумышленник начал бить приятеля руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

- Следствие собрало достаточно доказательств, дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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