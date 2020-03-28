2020-03-28T13:06:54+03:00
Общество

В Ярославских школах готовятся к онлайн-обучению

Дистанционные занятия начнутся 6 апреля
Светлана Крутикова
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У каждой школы будет своя модель дистанционного обученияУ каждой школы будет своя модель дистанционного обученияФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Каждая школа города разрабатывает свою модель дистанционного обучения. Сейчас готово более 20 онлайн-ресурсов. Уроки иностранного языка, на которых дети занимаются небольшими группами, будут проходить по скайпу. В школах уже составили расписание занятий.

Но возможность обучаться с помощью интернета есть не у всех детей. В школах провели мониторинг, который показал, что из 65 тысяч учащихся такая возможность есть у 54 тысяч. Есть дети, для которых по разным причинам затруднен доступ в интернет. А около 600 школьников вообще доступа к нему не имеют. Задания для этих ребят будут высылать по смс.

- Дети сейчас находятся в нестандартных условиях. Каждому ребенку в этот период уделят пристальное внимание, ни один школьник не должен быть вычеркнут из системы обучения, - отметила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова

Дистанционное обучение начнется 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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