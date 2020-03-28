2020-03-28T09:35:26+03:00
Общество

В Рыбинске изменится маршрут автобуса №25

Произойдет это 6 апреля
Светлана Крутикова
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Автобус будет ходить в обе стороны через Герцена, по улицам Ломоносова и КрестовойАвтобус будет ходить в обе стороны через Герцена, по улицам Ломоносова и КрестовойФото: Администрация Рыбинска
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Схему движения и расписание пересмотрели в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Скоморохова гора. Теперь они смогут без пересадок доехать до поликлиники им.Семашко.

Перевозчика уже выбрали. С 6 апреля автобус №25 будет ходить в обе стороны через Герцена, по улицам Ломоносова и Крестовой.

- Ранее межрейсовый промежуток составлял около часа, теперь он существенно сокращен. Интервал движения составит от 10 до 20 минут, - рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

На маршруте будут работать 9 машин. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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