2020-03-28T15:22:21+03:00
Общество

В Данилове реконструируют центральную площадь

Территория станет «Раскрытой книгой истории города»
Светлана Крутикова
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«Сердцем» проекта станет памятник Даниилу Московскому«Сердцем» проекта станет памятник Даниилу МосковскомуФото: Правительство Ярославской области
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В этом году в Данилове реализуют проект по реконструкции Советской площади и сквера около нее. На эти цели потратят 60 миллионов рублей. Их город выиграл во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

- Ситуация с коронавирусом не должна мешать запланированному. Подрядчика выбрали, работы начнутся в апреле. Контракт заключили до конца сентября, но поставили задачу закончить проект раньше, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов.

По концепции территория станет «Раскрытой книгой города». На площади оборудуют сцену, построят детский городок, сделают парковки и организуют пространство для отдыха. Мостовую выложат булыжником, а вдоль нее установят декоративные фонари. В сквере создадут шахматную аллею – в ней появится семь уникальных скульптур. «Сердцем» проекта станет памятник Даниилу Московскому, который привезут в город уже летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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