2020-03-27T18:59:53+03:00
Общество

Для ярославских предпринимателей открыли «горячую линию»

Специалистам можно задать вопросы по поддержке бизнеса
Светлана Крутикова
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Специалисты будут давать разъяснения о дополнительных мерах поддержкиСпециалисты будут давать разъяснения о дополнительных мерах поддержкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В областном департаменте инвестиций и промышленности начала работу «горячая линия» для представителей малого и среднего бизнеса. Специалисты будут давать разъяснения о дополнительных мерах поддержки, а также работе в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (4852) 400-142, 400-014 или отправить письмо на электронную почту: der@yarregion.ru

Также по вопросам поддержки предприниматели могут обратиться в департаменты, которые курируют сферы их деятельности:

Департамент туризма Ярославской области: 8 (4852) 40-19-00, 8 (499) 678-12-03 (Ростуризм), 8 (495) 959-15-66 (Ростуризм)

Департамент транспорта Ярославской области: 8 (4852) 78-63-95, 8 (961) 153-06-50 (сервис в WhatsApp)

Департамент строительства Ярославской области: 8 (4852) 72-81-08, 8 (4852) 40-06-05

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области: 8 (4852) 40-07-91, 8 (4852) 40-14-31

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области: 8 (4852) 40-09-91, 8 (4852) 72-67-01

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области: 8 (4852) 40-18-91

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области: 8 (4852) 40-19-21, 8 (4852) 40-01-65

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области: 8 (4852) 40-04-04, 8 (800) 555-0-222 (Единый социальный телефон)

Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области: 8 (4852) 45-88-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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