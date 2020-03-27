В Ярославской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ

27 Март 2020 2020-03-27T17:53:06+03:00

Учащиеся 11 классов начнут сдавать экзамены с 8 июня, а девятиклассники – с 9-го Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

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В связи с эпидемиологической обстановкой приняли решение перенести сроки основного периода ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 11 классов начнут сдавать экзамены с 8 июня, а девятиклассники – с 9-го. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание.

Как будет организован учебный процесс после 6 апреля и продлятся ли каникулы, решат к середине следующей недели. Всю информацию направят в регионы.

По любым вопросам, которые касаются организации учебного процесса, учителя и родители могут звонить на горячую линию Минпросвещения - 8 (800) 200-91-85. Она работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU