2020-03-27T17:53:06+03:00
Общество

В Ярославской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Сегодня об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
Светлана Крутикова
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Учащиеся 11 классов начнут сдавать экзамены с 8 июня, а девятиклассники – с 9-гоУчащиеся 11 классов начнут сдавать экзамены с 8 июня, а девятиклассники – с 9-гоФото: Правительство Ярославской области
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В связи с эпидемиологической обстановкой приняли решение перенести сроки основного периода ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 11 классов начнут сдавать экзамены с 8 июня, а девятиклассники – с 9-го. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание.

Как будет организован учебный процесс после 6 апреля и продлятся ли каникулы, решат к середине следующей недели. Всю информацию направят в регионы.

По любым вопросам, которые касаются организации учебного процесса, учителя и родители могут звонить на горячую линию Минпросвещения - 8 (800) 200-91-85. Она работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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