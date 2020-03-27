В Ярославле изменится расписание движения общественного транспорта

27 Март 2020 2020-03-27T16:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С 30 марта в Ярославле изменится расписание общественного транспорта.

Без изменений будут работать автобусы №№ 2К, 10, 42, 76, 97С и трамваи №№ 6 , 9.

По графику выходного дня:

- автобусы №№ 4, 4Т, 8, 13, 18, 33, 72, 78, 11 (с дополнительным отправлением от остановки «15 МКР» в 05 час. 21 мин.), 41 (с дополнительными отправлениями от Ярославля-Главного в 05 час. 52 мин. и в 06 час. 27 мин., от остановки «Поселок Прибрежный» в 05 час. 03 мин. и в 05 час. 36 мин.), 41А (с дополнительными отправлениями от остановки «Поселок Куйбышева» в 06 час. 02 мин. и в 06 час. 16 мин);

- троллейбусы №№ 1, 3К, 5, 7, 8 и 9, а также трамваи №№ 1, 5 и 7.

Отменяются рейсы по маршруту № 22С «Красная площадь – Студенческий городок» и 40К «Очапки – Областная больница».

Изменения в расписании будут действовать, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU