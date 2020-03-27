2020-03-27T16:46:01+03:00
Общество

В Ярославле изменится расписание движения общественного транспорта

Новый график начнет действовать со следующей недели
Светлана Крутикова
Поделиться:
Изменения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановкиИзменения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 30 марта в Ярославле изменится расписание общественного транспорта.

Без изменений будут работать автобусы №№ 2К, 10, 42, 76, 97С и трамваи №№ 6 , 9.

По графику выходного дня:

- автобусы №№ 4, 4Т, 8, 13, 18, 33, 72, 78, 11 (с дополнительным отправлением от остановки «15 МКР» в 05 час. 21 мин.), 41 (с дополнительными отправлениями от Ярославля-Главного в 05 час. 52 мин. и в 06 час. 27 мин., от остановки «Поселок Прибрежный» в 05 час. 03 мин. и в 05 час. 36 мин.), 41А (с дополнительными отправлениями от остановки «Поселок Куйбышева» в 06 час. 02 мин. и в 06 час. 16 мин);

- троллейбусы №№ 1, 3К, 5, 7, 8 и 9, а также трамваи №№ 1, 5 и 7.

Отменяются рейсы по маршруту № 22С «Красная площадь – Студенческий городок» и 40К «Очапки – Областная больница».

Изменения в расписании будут действовать, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле изменится расписание движения общественного транспорта
Больницы Ярославской области переводят в режим работы в условиях эпидемии
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
В Ярославской области от пала травы сгорели гараж и жилой дом
В Ярославле после карантина открылся кинотеатр «Родина»
В Рыбинске со следующей недели изменится расписание движения транспорта
В больнице Ярославля, где работает жена зараженного корронавирусом, отменят плановую госпитализацию
В Ярославской области квитанции за комуслуги могут прийти позже обычного
ЗАГС в Ярославле будет работать в обычном режиме
Ярославское ПАТП-1 планирует закупить услуги кондукторов на 25,5 миллиона рублей
В Ярославле закроются рестораны, парикмахерские, ночные клубы
В Ярославской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Жительница Ярославской области из-за долга по кредиту осталась без земельного участка