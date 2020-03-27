В Ярославской области от пала травы сгорели гараж и жилой дом

27 Март 2020 2020-03-27T15:17:10+03:00

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По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, с 23 марта в регионе зафиксировано 178 несанкционированных палов травы. Общая площадь пожаров составила 276 га. А сезон отдыха на природе еще только начался… Только за последние сутки в области трава горела 56 раз. Ее тушили 226 человек и 68 единиц техники.

Уже успело пострадать имущество. В Рыбинске огонь с травы перекинулся на гараж, а в Гаврилов-Ямском районе – на частный жилой дом. По второму случаю возбуждено уголовное дело.

Спасатели напоминают, что несоблюдение пожарной безопасности карается штрафом: для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч, для юрлиц – от 150 до 200. в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются.

Соблюдать правила противопожарной безопасности не сложно:

- не поджигайте траву и стерню,

- не разводите костры и не сжигайте мусор,

- не разрешайте детям баловаться со спичкам,

- очистите от мусора и сухой травы дворы и гаражные кооперативы,

- не бросайте горящие спички и окурки,

- не оставляйте на солнце бутылки и осколки,

- не оставляйте костры непотушенными.

ИСТОЧНИК KP.RU