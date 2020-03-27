2020-03-27T13:13:33+03:00
Общество

В Ярославской области квитанции за комуслуги могут прийти позже обычного

Ориентировочно – в середине апреля
Полина Вачнадзе
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В офисе «ЯрОблЕИРЦ» пояснили, что доставка квитанций будет осуществляться в штатном режимеВ офисе «ЯрОблЕИРЦ» пояснили, что доставка квитанций будет осуществляться в штатном режимеФото: Полина Вачнадзе
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Как сообщает Управление Почты России по Ярославской области, АО «ЯрОблЕИРЦ», который занимается расчетом и начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, перенес сроки отгрузки квитанций на более поздний срок. Ориентировочно это будет 6 апреля.

Жителям Ярославской области эти квитанции будут доставлять в течение пяти календарных дней с момента поступления на Почту России. То есть в почтовые ящики ярославцам квитанции должны попасть 11 апреля.

Квитанции от «ЯрОблЕИРЦ» в нашем регионе получает свыше 250 тысяч жителей.

В офисе «ЯрОблЕИРЦ» пояснили, что доставка квитанций будет осуществляться в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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