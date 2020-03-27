ЗАГС в Ярославле будет работать в обычном режиме
Несмотря на коронавирус, ярославские органы ЗАГСа продолжат работу в обычном режиме. В установленном порядке можно будет зарегистрировать брак, а также получить свидетельства о рождении или смерти.
- Мы работаем с документами, оригиналы которых должны видеть. Поэтому все наши сотрудники находятся на рабочих местах, телефоны и электронная почта работают, - прокомментировала начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина.
Но чтобы предотвратить распространение вируса, число участников свадебной церемонии ограничат до 10 человек. Сотрудники ЗАГСа просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU