ЗАГС в Ярославле будет работать в обычном режиме

27 Март 2020 2020-03-27T13:06:31+03:00

Все сотрудники ЗАГСа на рабочих местах, телефоны и электронная почта работают Фото: Мэрия Ярославля

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Несмотря на коронавирус, ярославские органы ЗАГСа продолжат работу в обычном режиме. В установленном порядке можно будет зарегистрировать брак, а также получить свидетельства о рождении или смерти.

- Мы работаем с документами, оригиналы которых должны видеть. Поэтому все наши сотрудники находятся на рабочих местах, телефоны и электронная почта работают, - прокомментировала начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина.

Но чтобы предотвратить распространение вируса, число участников свадебной церемонии ограничат до 10 человек. Сотрудники ЗАГСа просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU