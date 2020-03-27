Ярославское ПАТП-1 планирует закупить услуги кондукторов на 25,5 миллиона рублей

27 Март 2020 2020-03-27T12:49:52+03:00

Информация об этом появилась на сайте госзакупок

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В ПАТП-1 нашли способ решить проблему нехватки кондукторов. Предприятие планирует найти фирму, которая обеспечит нужное количество сотрудников. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

За оказанную услугу ПАТП-1 готово заплатить 25,5 миллиона рублей. В заявке сказано, что требуется не менее 101 кондуктора возрастом от 18 до 60 лет. Работать они будут на маршрутах №10, 11, 76, 78, 97с.

К сотрудникам предъявляют и ряд других требований. Они должны проявлять высокую культуру обслуживания, быть вежливыми с пассажирами и уметь контролировать свои эмоции.

Торги по выбору фирмы пройдут 2 апреля. Услуги будут оказываться с момента подписания договора и до 31 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU