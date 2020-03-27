Ярославское ПАТП-1 планирует закупить услуги кондукторов на 25,5 миллиона рублей
В ПАТП-1 нашли способ решить проблему нехватки кондукторов. Предприятие планирует найти фирму, которая обеспечит нужное количество сотрудников. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
За оказанную услугу ПАТП-1 готово заплатить 25,5 миллиона рублей. В заявке сказано, что требуется не менее 101 кондуктора возрастом от 18 до 60 лет. Работать они будут на маршрутах №10, 11, 76, 78, 97с.
К сотрудникам предъявляют и ряд других требований. Они должны проявлять высокую культуру обслуживания, быть вежливыми с пассажирами и уметь контролировать свои эмоции.
Торги по выбору фирмы пройдут 2 апреля. Услуги будут оказываться с момента подписания договора и до 31 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU