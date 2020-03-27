2020-03-27T11:40:23+03:00
Общество

Жительница Ярославской области из-за долга по кредиту осталась без земельного участка

Заемщица задолжала банку более 800 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Банк принял земельный участок в счет долгаБанк принял земельный участок в счет долгаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Ярославской области долгое время не платила по кредиту. В результате накопила долг – более 800 тысяч рублей.

Представители банка обратились в суд, чтобы с должницы взыскали деньги. Иск удовлетворили. Судебные приставы запретили женщине совершать любые регистрационные действия с недвижимостью и предупредили ее об уголовной ответственности.

Но женщина так ничего и не сделала, чтобы погасить задолженность. Тогда приставы наложили арест на земельный участок, принадлежащий заемщице, и выставили его на торги.

- Желающих купить недвижимость не нашлось. Поэтому банку предложили принять земельный участок стоимостью 550 тысяч рублей в счет погашения долга. Представители организации согласились, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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