Жительница Ярославской области из-за долга по кредиту осталась без земельного участка
Жительница Ярославской области долгое время не платила по кредиту. В результате накопила долг – более 800 тысяч рублей.
Представители банка обратились в суд, чтобы с должницы взыскали деньги. Иск удовлетворили. Судебные приставы запретили женщине совершать любые регистрационные действия с недвижимостью и предупредили ее об уголовной ответственности.
Но женщина так ничего и не сделала, чтобы погасить задолженность. Тогда приставы наложили арест на земельный участок, принадлежащий заемщице, и выставили его на торги.
- Желающих купить недвижимость не нашлось. Поэтому банку предложили принять земельный участок стоимостью 550 тысяч рублей в счет погашения долга. Представители организации согласились, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU