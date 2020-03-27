В Ярославле задержали «закладчика» со 164 свертками наркотиков
В Красноперекопском районе Ярославля полиция задержала 23-летнего безработного жителя Владимирской области. У него нашли 164 свертка с наркотиками общей массой более 180 граммов.
Выяснилось, что задержанный переезжал из региона в регион, чтобы распространять наркотики путем закладок. Изъятая партия была предназначена для сбыта в Ярославской области.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - пишет пресс-служба областного УМВД.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU