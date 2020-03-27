В Ярославле задержали «закладчика» со 164 свертками наркотиков

27 Март 2020 2020-03-27T09:57:33+03:00

Всего изъяли более 180 граммов запрещенного вещества

Изменить размер текста: A A

В Красноперекопском районе Ярославля полиция задержала 23-летнего безработного жителя Владимирской области. У него нашли 164 свертка с наркотиками общей массой более 180 граммов.

Выяснилось, что задержанный переезжал из региона в регион, чтобы распространять наркотики путем закладок. Изъятая партия была предназначена для сбыта в Ярославской области.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - пишет пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU