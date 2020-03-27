2020-03-27T09:57:33+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали «закладчика» со 164 свертками наркотиков

Всего изъяли более 180 граммов запрещенного вещества
Светлана Крутикова
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Житель соседнего региона планировал распространять наркотики в ЯрославлеЖитель соседнего региона планировал распространять наркотики в ЯрославлеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Красноперекопском районе Ярославля полиция задержала 23-летнего безработного жителя Владимирской области. У него нашли 164 свертка с наркотиками общей массой более 180 граммов.

Выяснилось, что задержанный переезжал из региона в регион, чтобы распространять наркотики путем закладок. Изъятая партия была предназначена для сбыта в Ярославской области.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - пишет пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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