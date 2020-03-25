В ярославском дворе иномарка перегородила проезд детской реанимации с ребенком
Во вторник, 24 марта, около 20 часов на улице Звездной в Ярославле водитель иномарки Хендэ перегородил дорогу детской реанимации. В машине скорой помощи находился ребенок. Медицинские работники просили мужчину пропустить спецтранспорт, но он никак не реагировал. В соцсетях развернулась травля ярославца, находившегося за рулем. Фотографии его автомобиля разместили в пабликах.
– По сообщениям СМИ следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ул.Звездная. Не пропустил скорую на экстренном вызове.ВИДЕО: Жесть Ярославль
ИСТОЧНИК KP.RU