Ярославские полицейские не собираются ловить «одиноких детей»

26 Март 2020 2020-03-26T12:43:59+03:00

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В социальных сетях и мессенджерах вновь паникуют родители. Появилась очередная «срочная новость» о том, что с 25 марта по 12 апреля будут проводиться ежедневные патрули по торговым центрам, автобусам, магазинам и школам. Родителей, чьи дети будут там находиться без сопровождения взрослых, якобы собираются штрафовать.

- Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Мы призываем граждан ориентироваться только на официальные источники информации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

И предупредили, что за распространение непроверенной информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственностью.

Но не стоит забывать, что в Ярославской области по-прежнему действует ограничения для несовершеннолетних: без сопровождения взрослых они не могут находиться на улице и в других общественных местах с 22:00 до 06:00.

ИСТОЧНИК KP.RU