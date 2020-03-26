Ярославские полицейские не собираются ловить «одиноких детей»
В социальных сетях и мессенджерах вновь паникуют родители. Появилась очередная «срочная новость» о том, что с 25 марта по 12 апреля будут проводиться ежедневные патрули по торговым центрам, автобусам, магазинам и школам. Родителей, чьи дети будут там находиться без сопровождения взрослых, якобы собираются штрафовать.
- Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Мы призываем граждан ориентироваться только на официальные источники информации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
И предупредили, что за распространение непроверенной информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственностью.
Но не стоит забывать, что в Ярославской области по-прежнему действует ограничения для несовершеннолетних: без сопровождения взрослых они не могут находиться на улице и в других общественных местах с 22:00 до 06:00.
ИСТОЧНИК KP.RU