2020-03-26T12:43:59+03:00
Общество

Ярославские полицейские не собираются ловить «одиноких детей»

Информация о рейдах в ТЦ, общественном транспорте и школах – фейковая
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments1
Информация о рейдах в ТЦ, общественном транспорте и школах – фейковаяИнформация о рейдах в ТЦ, общественном транспорте и школах – фейковаяФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В социальных сетях и мессенджерах вновь паникуют родители. Появилась очередная «срочная новость» о том, что с 25 марта по 12 апреля будут проводиться ежедневные патрули по торговым центрам, автобусам, магазинам и школам. Родителей, чьи дети будут там находиться без сопровождения взрослых, якобы собираются штрафовать.

- Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Мы призываем граждан ориентироваться только на официальные источники информации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

И предупредили, что за распространение непроверенной информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственностью.

Но не стоит забывать, что в Ярославской области по-прежнему действует ограничения для несовершеннолетних: без сопровождения взрослых они не могут находиться на улице и в других общественных местах с 22:00 до 06:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске избили прохожего и отобрали барсетку, в которой была кредитная карта
Ярославский УФСИН приостановят свидания с заключенными из-за коронавируса
У ярославца за долги арестовали авто, на котором он приехал к приставам
Отменяется электричка Ярославль - Иваново
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного Интернета
В Ярославской области от пала травы сгорел жилой дом
Ярославские полицейские не собираются ловить «одиноких детей»
Оплата больничного: что изменится для ярославцев
Житель Ярославской области, желая защитить мать, убил ее сожителя
В Ярославской области пожароопасный период начнется с 1 апреля
Защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал покидает клуб
Ярославского рецидивиста осудили за наркотики
В Ярославской области должник открыл счет, чтобы спрятать там чужие деньги
Ярославна пригласила в гости мужчину, с которым познакомилась в соцсети, а он ее обокрал
В Ярославле к юбилею Победы нарисуют тематическое граффити
Три грузовика и легковушка: на трассе под Переславлем произошло ДТП
В Ярославской области пропала 86-летняя пенсионерка
Отменяются поезда из Рыбинска в Москву и обратно
В Ярославле накрыли наркопритон
В Рыбинске нет заболевших коронавирусом
В ярославском дворе иномарка перегородила проезд детской реанимации с ребенком
В Ярославле добровольцы уберут мусор на Прусовских карьерах
Не все ярославцы, приехавшие из-за границы, соблюдают карантин
«Ростелеком» запускает уникальный для российских видеосервисов тариф
В Рыбинске отменили ограничение на проезд большегрузов