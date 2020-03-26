2020-03-26T12:26:22+03:00
Общество

Оплата больничного: что изменится для ярославцев

Выплаты по больничному будут рассчитываться из суммы, не ниже МРОТ
Полина Вачнадзе
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Выплаты по больничному будут рассчитываться из суммы не ниже МРОТВыплаты по больничному будут рассчитываться из суммы не ниже МРОТФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 25 марта, в своем обращении к россиянам, глава государства Владимир Путин призвал поддержать тех, кто оказался на больничном.

- Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего, молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо, - сказал Президент РФ.

И предложил изменить оплату больничных.

- Установлена минимальная планка для расчета пособий по больничному – не ниже МРОТ, то есть 12130 рублей. Новый порядок рассчета будет применяться с апреля, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Больничный начисляется с учетом средней заработной платы и стажа работы:

- 8 и более лет – 100% от среднего заработка,

- от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка,

- до 5 лет – 60% от среднего заработка.

Для многих ярославцев при расчетах больничного использовалась сумма меньше минимального размера оплаты труда из-за небольшой зарплаты или маленького стажа. Теперь же ситуация изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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