2020-03-26T12:11:17+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области, желая защитить мать, убил ее сожителя

Происшествие произошло после неоднократных жалоб женщины на поведение возлюбленного
Светлана Крутикова
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Мужчину задержали, когда он пытался избавиться от орудия преступленияМужчину задержали, когда он пытался избавиться от орудия преступленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22-летнего жителя Ростовского района признали виновным в убийстве и краже.

В октябре 2019 года молодой человек приехал в кости к своей матери, которая проживала вместе с 59-летним сожителем в его квартире. Женщина уже не раз жаловалась сыну на то, что возлюбленный унижает и бьет ее. В порыве личной неприязни и стремлении защитить мать молодой человек схватил нож и нанес им удары в шею и голову мужчины, который в тот момент лежал на диване. После этого обвиняемый забрал мобильный и ноутбук потерпевшего и скрылся. Молодого человека задержали на следующий день около гаражей. Там он пытался избавиться от орудия преступления.

- Суд приговорил мужчину к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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