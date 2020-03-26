Житель Ярославской области, желая защитить мать, убил ее сожителя

26 Март 2020 2020-03-26T12:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

22-летнего жителя Ростовского района признали виновным в убийстве и краже.

В октябре 2019 года молодой человек приехал в кости к своей матери, которая проживала вместе с 59-летним сожителем в его квартире. Женщина уже не раз жаловалась сыну на то, что возлюбленный унижает и бьет ее. В порыве личной неприязни и стремлении защитить мать молодой человек схватил нож и нанес им удары в шею и голову мужчины, который в тот момент лежал на диване. После этого обвиняемый забрал мобильный и ноутбук потерпевшего и скрылся. Молодого человека задержали на следующий день около гаражей. Там он пытался избавиться от орудия преступления.

- Суд приговорил мужчину к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - комментирует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU