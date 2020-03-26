В Ярославской области пожароопасный период начнется с 1 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T12:06:33+03:00

В этом году он объявлен на две недели раньше обычного срока

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Погода диктует свои условия: пожароопасный период в Ярославской области будет объявлен раньше обычного. Он начнет действовать уже с 1 апреля. Со среды в лесах и рядом с ними запрещается разводить костры, курить, заправлять технику топливом, жечь траву – в общем, делать все то, что может привести к пожарам.

Пожароопасный период наступает в тот момент, когда сходит снег и длится до начала дождливой осенней погоды или снега.

- Важно в данный период предотвратить самовольный пал сухой травы и избежать перехода огня на территорию лесного фонда. Будут усилены меры по предупреждению возгораний, - сказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Сотрудники лесной охраны уже патрулируют территории. С 1 апреля в лесах будут работать 835 человек, а также пожарно-химические станции и техника.

Ярославцы, которые знают о нарушения правил пожарной безопасности, увидели огонь в лесу или рядом, могут сообщить об этом на горячую линию 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU