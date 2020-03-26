2020-03-26T11:12:44+03:00
Происшествия

Ярославского рецидивиста осудили за наркотики

Обвиняемый купил их через мобильное приложение
Светлана Крутикова
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За покупку наркотиков ярославцу дали 4 годаЗа покупку наркотиков ярославцу дали 4 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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28-летнего жителя Ярославля признали виновным в незаконном приобретении наркотических средств.

Суд установил, что в конце ноября прошлого года мужчина, который как месяц освободился из тюрьмы, через мобильное приложение договорился о покупке наркотиков за 2 тысячи рублей. После оплаты он отправился к одному из домов на проезде Моторостроителей, чтобы забрать товар. В этот момент его задержала полиция. Экспертиза установила, что наркотическое вещество содержало в себе героин массой почти 3 грамма. Ярославец свою вину полностью признал.

- Суд учел наличие опасного рецидива, так как мужчина уже был дважды судим за тяжкие преступления, и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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