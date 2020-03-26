В Ярославской области должник открыл счет, чтобы спрятать там чужие деньги

26 Март 2020 2020-03-26T10:56:59+03:00

Что только не сделаешь, лишь бы не отдавать кредит

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В Ярославской области разыскали банковские счета должника, где житель Мышкинского района держал деньги. Те деньги, которые мужчина должен был отдать по кредиту, который он брал ранее.

Деньги мышкинец не возвращал и тогда кредитная организация обратилась в суд. Суд встал на сторону банка, но, несмотря на его решение, должник все равно не делал никаких попыток вернуть должок. Вмешались судебные приставы.

- Были направлены запросы в кредитные организации области. Таким образом приставы выявили счет в одном из банков и взыскали с него средства, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU