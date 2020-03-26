Ярославна пригласила в гости мужчину, с которым познакомилась в соцсети, а он ее обокрал

26 Март 2020 2020-03-26T10:27:49+03:00

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40-летняя жительница Дзержинского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе домой. После того, как гость ушел, хозяйка квартиры не нашла планшет.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 28-летний неработающий местный житель. Мужчина во всем признался.

- Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте осторожны, не приглашайте домой малознакомых людей!

ИСТОЧНИК KP.RU