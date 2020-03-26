В Ярославле к юбилею Победы нарисуют тематическое граффити

26 Март 2020 2020-03-26T09:55:27+03:00

Инсталляция военных событий появится на стене у Ярославля-Главного

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Изображение георгиевской ленточки с инсталляцией военных событий к 75-летию Победы нарисуют на стене у станции Ярославль-Главный.

Длина граффити будет около 50 метров. Над картиной с изображением самолета и участника войны сейчас работает Григорий Сидяков.

- Это очень трудоемкий процесс. Нужно как следует прорисовать все детали, чтобы люди, подъезжающие к Ярославлю-Главному, видели не серый унылый забор, а красивую картину, -сказал художник.

Это уже не первая работа мастера на тему Великой Отечественной войны. К 73–й годовщине Победы на пересечении Ленинградского проспекта и Елены Колесовой он нарисовал портрет своего деда, военного летчика-испытателя Сидякова Василия Федоровича.

Работа над новым граффити завершится через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU