Три грузовика и легковушка: на трассе под Переславлем произошло ДТП

26 Март 2020 2020-03-26T09:35:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 25 марта, около 23.30 на федеральной трассе Москва-Холмогоры в Переславском районе у МАЗа отлетело заднее левое колесо, которое попало в Тойоту. Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком Скания с полуприцепом, а потом врезался в стоящий на обочине КАМАЗ. Легковушкой управлял 33-летний мужчина, а на пассажирском сидении находилась 42-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU