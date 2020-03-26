В Ярославской области пропала 86-летняя пенсионерка

26 Март 2020 2020-03-26T09:26:11+03:00

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18 марта в Рыбинске пропала 86-летняя Роза Сергеевна Масягина. Она ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Женщина невысокого роста – около 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые до плеч. Глаза карие.

Была одета в темное-серое пальто, оранжевую шапку с меховой опушкой, голубой цветастый халат. На ногах – темно-бордовые туфли.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Розу Сергеевну или знаете что-то о ее местонахождении, сообщите в полицию по телефонам "02", с сотового "102", "112" или позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU