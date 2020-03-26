В Ярославле накрыли наркопритон

26 Март 2020 2020-03-26T09:12:49+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля во время расследования уголовного дела, полицейские вышли на наркопритон. Организовал его 29-летний житель Брагина. Мужчина нигде не работал, а жил на то, что предоставлял свою квартиру наркоманам, чтобы они там спокойно употребляли запрещенные препараты.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полиция напоминает, что любой ярославец, который знает о фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может анонимно сообщить эти сведения в правоохранительные органы. Позвонить можно по телефону 02, с сотового – 102, а также на телефон доверия УМВД 8(4852)73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU