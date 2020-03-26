2020-03-26T00:19:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рыбинске нет заболевших коронавирусом

Люди приезжают из отпусков и отправляются на карантин
Екатерина РЯБЦЕВА
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Рыбинцы, вернувшиеся из заграницы могут легко получить больничный листРыбинцы, вернувшиеся из заграницы могут легко получить больничный листФото: Администрация Рыбинска
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Администрация Рыбинска сообщила, что на 25 марта в городе нет заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане возвращаются из отпусков и вместе с домочадцами попадают на карантин.

– Для граждан, находящихся на самоизоляции, действует упрощенный порядок получения больничных листов, – поделились в пресс-службе. – При наличии регистрации на сайте Госуслуг оформить лист нетрудоспособности можно на сайте Федерального фонда социального страхования: https://fss.ru. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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