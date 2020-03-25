В Ярославле добровольцы уберут мусор на Прусовских карьерах

25 Март 2020 2020-03-25T16:51:29+03:00

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В Ярославской области начали готовиться к ежегодной акции «Очитим лес от мусора». Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

- После зимы свалки – болевые точки всех лесничеств. Но, с другой стороны, количество добровольцев, активных граждан, которые принимают участие в очистке леса от мусора с каждым годом растет. В прошлом году в акции приняли участие 1200 человек, в результате было ликвидировано более 70 несанкционированных свалок, - рассказал Роман Колесов.

Сейчас разрабатывает график уборок. О местах, которые нуждаются в приведении в порядок, можно сообщить по телефону 8-800-100-94-00.

Первая точка в списке – Прусовские карьеры. Скоро здесь вновь будет зона отдыха, первые заезды любителей пикников ожидаются уже на майские праздники. Но не все ярославцы научились оставлять после себя порядок. Поэтому на данном участке будет обеспечена охрана в постоянном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU