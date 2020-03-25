Не все ярославцы, приехавшие из-за границы, соблюдают карантин

25 Март 2020 2020-03-25T16:33:41+03:00

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В Государственную Думу внесен законопроект, по которому всех россиян, которые вернулись из-за рубежа и не соблюдают карантин будут штрафовать. Сумма штрафа – от 500 тысяч рублей. А если такое легкомысленное поведение привело к смерти двух и более человек, нарушителю будет грозить срок до 7 лет.

В настоящее время несознательным путешественникам грозит весьма символическое наказание – штраф до 500 рублей. В Ярославской области за несоблюдение режима самоизоляции оштрафовали женщину. Сегодня специалисты выехали в переславцам, которые вернувшись из «неблагополучной» страны не соизволили сообщить об этом в поликлинику.

Напомним, что по возвращению из-за границы ярославцы обязаны сообщить об этом медикам, оформить больничный лист и провести 14 дней дома. Если не дать информацию в медучреждение, за вас это сделает полиция: УМВД предоставляет списки прибывших в поликлинику и врачи выявляют тех, кого еще не осматривали и вместе с сотрудниками правоохранительных органов выезжают к ним на дом.

Контроль у приехавших проводится несколько раз. Если есть симптомы ОРВИ, анализ берут в первый, третий и десятый дни после возвращения. Если человек чувствует себя хорошо, его проверяют только на 10-ый день.

ИСТОЧНИК KP.RU