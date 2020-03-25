В Рыбинске отменили ограничение на проезд большегрузов

25 Март 2020 2020-03-25T16:04:05+03:00

В этом году весовой режим вводится не будет. ФОТО: администрация Рыбинска

Это связано с ситуацией по коронавирусу

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Каждый год в весенний период в Рыбинске вводится ограничение на проезд большегрузных машин. Такие меры связаны с большими рисками разрушения дорожного полотна, некрепко сидящем на влажной грунтовой основе.

В этом году весовой режим вводится не будет.

- Общепринятая во всех регионах мера по временному ограничению движения по дорогам Рыбинска вводиться этой весной не будет. Соответствующие рекомендации даны Правительством Российской Федерации. Мы понимаем, что это мера для поддержания экономической ситуации, обеспечения доступности продуктами и другими видами товаров в период сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - говорится на сайте администрации Рыбинска.

Всего планировалось закрыть 80 автодорог для грузовиков без особого разрешения. Ранее принятое и опубликованное постановление администрации будет отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU