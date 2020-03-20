В Ярославле за уклонение от службы в армии осудят 20-летнего парня
Расследование уголовного дела продолжается
Подозреваемый умышленно не явился в территориальный отдел военного комиссариата.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонении от службы в армии. По данным следствия, у молодого человека не было законных причин, освобождающих от неё.
- Подозреваемый умышленно не явился в территориальный отдел военного комиссариата, уклоняясь от прохождения военной службы, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU