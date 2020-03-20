В Ярославле за уклонение от службы в армии осудят 20-летнего парня

20 Март 2020 2020-03-20T17:44:05+03:00

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В Ярославле сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонении от службы в армии. По данным следствия, у молодого человека не было законных причин, освобождающих от неё.

- Подозреваемый умышленно не явился в территориальный отдел военного комиссариата, уклоняясь от прохождения военной службы, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU