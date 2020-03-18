В Ярославской области 2% школьников по заявлениям родителей остались дома

18 Март 2020 2020-03-18T10:07:54+03:00

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В первый день действия режима свободного посещения школ и колледжей дома остались меньше 2% учащихся. Это 2802 человека из 134 тысяч. Большая часть этих детей живет в Ярославле.

- Свободное посещение означает, что родители сами решают, оставить ребенка дома или направить на занятия. Ученики, не посещающие занятия, осваивают программу самостоятельно. Кроме того, взрослым рекомендуют следить, чтобы дети находились дома, а не в местах массового скопления людей, - отметила директор департамента образования Ирина Лобода.

Родители в письменной форме должны предупредить школу, что ребенок будет находиться дома. Тогда при возвращении на занятия не потребуется справка врача.

Как долго продлится режим свободного посещения, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU