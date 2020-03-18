2020-03-18T10:07:54+03:00
Общество

В Ярославской области 2% школьников по заявлениям родителей остались дома

С 17 марта в регионе введен режим свободного посещения учебных заведений
Светлана Крутикова
Поделиться:
На свободное посещение перешли 2802 учащихсяНа свободное посещение перешли 2802 учащихсяФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В первый день действия режима свободного посещения школ и колледжей дома остались меньше 2% учащихся. Это 2802 человека из 134 тысяч. Большая часть этих детей живет в Ярославле.

- Свободное посещение означает, что родители сами решают, оставить ребенка дома или направить на занятия. Ученики, не посещающие занятия, осваивают программу самостоятельно. Кроме того, взрослым рекомендуют следить, чтобы дети находились дома, а не в местах массового скопления людей, - отметила директор департамента образования Ирина Лобода.

Родители в письменной форме должны предупредить школу, что ребенок будет находиться дома. Тогда при возвращении на занятия не потребуется справка врача.

Как долго продлится режим свободного посещения, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как оборудованы герметичные боксы для больных коронавирусом в Ярославле
За чей счет? Мэрия Ярославля не знает, кто заплатит за отмену матча на «Шиннике»
В Ярославской области микроавтобус вылетел с трассы
В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран
Для тех, кто дома - «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В Ярославле могут снизить цену Ленинского рынка
Ярославна, заболевшая коронавирусом, находится в стабильном состоянии
Заместителя мэра Ярославля отправили на самоизоляцию
В Ярославской области музеи и библиотеки закрыли для посетителей
Из-за коронавируса активизировались кибермошенники
В Ярославской области летом прошлого года пропал 30-летний молодой человек
В Ярославской области из-за коронавируса приостановили все спортивные мероприятия
Риск остаться без прав заставил жителя Ярославской области выплатить долг по алиментам
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Ярославец продает на сайте бесплатных объявлений миллион масок за 5 миллионов рублей
На Соколе в Ярославле строят новую школу
Волковский театр в Ярославле отменил спектакли
В Ярославской области 2% школьников по заявлениям родителей остались дома
В Рыбинске женщина в пьяном угаре смертельно ранила сожителя
Коронавирус внес свою «лепту» против Кубка
Руководитель ярославского депздрава: “Мы на 100% готовы”
Заболевшая коронавирусом ярославна контактировала с пятерыми людьми
ВТБ в Ярославле увеличил кредитный портфель
Рыбинские ученики уйдут на весенние каникулы 23 марта
Состояние средней тяжести: коронавирусом заболела ярославна, вернувшаяся из Доминиканы
19 рыбинцев после возвращения из-за границы находятся на домашнем карантине
Ярославна лишилась квартиры из-за бабушки, лечившей ее руками и травами
В Ярославской области осудили мужчину, управлявшего автомобилем пьяным