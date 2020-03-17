В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей
С сегодняшнего дня, 17 марта, в образовательных учреждениях Ярославской области ввели свободное посещение занятий. То есть, родитель сам должен принять решение, будет его ребенок ходить в школу, или же останется на домашнем обучении. Свободное посещение – это не каникулы, а тот же самый образовательный процесс: освоение программы должно осуществляться учеником самостоятельно.
О том, что школьник будет находиться дома, родитель обязан предупредить классного руководителя. Сделать это нужно в письменном виде: по электронке, в мессенджере, в электронном дневнике или даже простой запиской.
Пока не известно, как долго продлится режим свободного посещения. Об этом департамент образования сообщит дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU