2020-03-17T09:21:44+03:00
Общество

В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей

Как должны действовать родители, если ребенку в школу можно не ходить
Полина Вачнадзе
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В образовательных учреждениях Ярославской области ввели свободное посещение занятийВ образовательных учреждениях Ярославской области ввели свободное посещение занятийФото: Евгения ГУСЕВА
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С сегодняшнего дня, 17 марта, в образовательных учреждениях Ярославской области ввели свободное посещение занятий. То есть, родитель сам должен принять решение, будет его ребенок ходить в школу, или же останется на домашнем обучении. Свободное посещение – это не каникулы, а тот же самый образовательный процесс: освоение программы должно осуществляться учеником самостоятельно.

О том, что школьник будет находиться дома, родитель обязан предупредить классного руководителя. Сделать это нужно в письменном виде: по электронке, в мессенджере, в электронном дневнике или даже простой запиской.

Пока не известно, как долго продлится режим свободного посещения. Об этом департамент образования сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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