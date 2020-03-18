В Рыбинске женщина в пьяном угаре смертельно ранила сожителя

18 Март 2020 2020-03-18T09:29:57+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Рыбинска. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого здоровья.

Установили, что в ночь с 15 на 16 марта этого года злоумышленница находилась в квартире одного из домов на Ухтомского. Женщина была пьяна. В какой-то момент между ней и ее 49-летним сожителем произошла ссора. Подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине им несколько ударов. От полученных ран потерпевший скончался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU