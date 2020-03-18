В Рыбинске женщина в пьяном угаре смертельно ранила сожителя
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Рыбинска. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого здоровья.
Установили, что в ночь с 15 на 16 марта этого года злоумышленница находилась в квартире одного из домов на Ухтомского. Женщина была пьяна. В какой-то момент между ней и ее 49-летним сожителем произошла ссора. Подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине им несколько ударов. От полученных ран потерпевший скончался.
- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU