2020-03-16T09:53:55+03:00
Общество

В Волковском театре для борьбы с коронавирусом установили облучатели

Сотрудники театра рассказали, как они защищают зрителей от болезни
Полина Вачнадзе
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Театр, несмотря ни на что, работает в своем обычном режиме. ФОТО: группа "Волковский театра" ВКонтактеТеатр, несмотря ни на что, работает в своем обычном режиме. ФОТО: группа "Волковский театра" ВКонтакте
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Чтобы вирус не прошел, на входах в театр имени Федора Волкова установили ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух. Об этом и других мерах борьба с вирусом рассказали в группе «Волковский театр» в социальной сети.

Три раза в день в помещениях проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется дверным ручках, подлокотникам кресел и перилам. А помимо ультрафиолетовых облучателей на входах, в фойе театра в самое ближайшее время установят диспенсеры спиртовых антисептиков.

- Приняты и выполняются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты вашего здоровья, - говорится в сообщении в группе.

Театр, несмотря ни на что, работает в своем обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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