В Волковском театре для борьбы с коронавирусом установили облучатели
Чтобы вирус не прошел, на входах в театр имени Федора Волкова установили ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух. Об этом и других мерах борьба с вирусом рассказали в группе «Волковский театр» в социальной сети.
Три раза в день в помещениях проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. При этом особое внимание уделяется дверным ручках, подлокотникам кресел и перилам. А помимо ультрафиолетовых облучателей на входах, в фойе театра в самое ближайшее время установят диспенсеры спиртовых антисептиков.
- Приняты и выполняются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты вашего здоровья, - говорится в сообщении в группе.
Театр, несмотря ни на что, работает в своем обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU