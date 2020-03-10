Ярославцев задержали со 120 свертками с наркотиками

10 Март 2020 2020-03-10T09:26:06+03:00

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В Ярославле сотрудники наркополиции задержали двоих нигде не работающих ярославцев 22 и 24 лет. Мужчины зарабатывали себе на жизнь распространением наркотиков: оперативники изъяли у задержанных 120 свертков с запрещенным веществом. Как показало исследование специалистов экспертно-криминалистического центра, в свертках находилось производное N-метилэфедрона, общей массой около 300 граммов.

Эти наркотики ярославцы должны были сбыть во многих городах нашего региона.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Устанавливается причастность задержанных к совершению других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU