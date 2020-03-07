2020-03-07T21:48:27+03:00
Спорт

У «Буревестника» с Сургутом нелады в сезоне

Ярославцы и на выезде проиграли сургутскому «Университет-Югра»
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 84 : 79(17:21, 29:21, 18:23, 20:14). ФОТО: группа БК "Буревестник" ВКонтакте«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 84 : 79(17:21, 29:21, 18:23, 20:14). ФОТО: группа БК "Буревестник" ВКонтакте
Изменить размер текста:

В первом круге чемпионата Суперлиги 1 у команды Михаила Терехова домашний матч с Сургутом оказался самым неудачным. Мало того, что ярославцы проиграли дома далеко не сильнейшему клубу чемпионата, так еще после матча в «Вознесенском» разгорелся скандал с участием тренеров.

Все это давало основания ожидать, что «Буря» будет в Сургуте брать реванш, чтобы показать «выскочкам» who is who. Поначалу так и пошло-поехало. К середине 1-ой четверти «Буря» за счет умелых действий в защите и удачных прорывов к чужому кольцу вырвалась вперед, почти с двузначным отрывом – 19:13. Но при этом как-то не очень у наших получались броски, как со средних дистанций, так и из-за дуги. Но вот штрафные пока шли без промахов. У хозяев, правда, тоже снайперы еще не блистали.

Однако 2-ая четверть все развернула в разные стороны. У хозяев пошли броски, а у ярославцев появились проблемы, в том числе и со взаимопониманием. Несколько досадных потерь позволили хозяевам не только ликвидировать отставание, но и вперед вырваться. К тому же, как и в домашнем матче с Сургутом у судей к ярославцам порой было какое-то предвзятое отношение, в чем-то помогавшее хозяевам. В одном эпизоде судьи определили у Сергея Токарева технический фол в довесок к якоыц нарушению, которого за дугой не было. Как сказано, судейству удивляться нельзя, ибо наказуемо. А счет стал с 27:24 уже 27:28. Отметились судьи и на Джастине Роберсоне, которому в середине 3-ей четверти пришлось с четырьмя фолами на лавочке приберегаться на решающие минуты матча.

В целом, игра в дальнейшем шла с переменным успехом из стороны в сторону. То одна команда лидировала, то другая. Но у «Бури» в этом матче никому не удалось повести за собой команду. Артем Бутянковс хотя и выполнил свой традиционный «дабл-дабл» с 10 очками и 12 подборами, но это для него явно не то. Не удалась игра и Джастину, который с 7 очками так и доиграл до конца за 5 фолов. Более удачно отработал Сергей Токарев за счет двух «трёх», которыми удалось держать равенство в борьбе. Но его 12 очков для выигрыша было мало. Как и 13 очков Владимира Белова и 14 очков Александра Корчагина, ставшего самым у нас результативным.

«Буря» была близка к тому, чтобы на последней минуте спасти игру при 79:79, но непонятные судейские решения с присуждением Владимиру Белову технического фола эти попытки прервали.

«Буря» проигрывает Сургуту и на выезде, но это не отражается на положении в таблице перед решающей стадией чемпионата.

«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 84 : 79(17:21, 29:21, 18:23, 20:14)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У «Буревестника» с Сургутом нелады в сезоне
Наш «бронепоезд» поразил первую цель
В Рыбинске хотят спасти ансамбль бывшей биржевой больницы судорабочих
В Ярославле мошенники вновь обогатились
Водителя оперируют. На въезде в Ярославль в столкнулись три машины
Ярославская гимнастка завоевала три медали на международном турнире
В центре Ярославле столкнулись машины, одна перевернулась
МЧС: На шоколадной фабрике под Ярославлем сгорел склад готовой продукции
Под Ярославлем сгорела шоколадная фабрика
В Ярославле после отмены футбольного матча проверили стадион «Шинник»
В Ярославле возобновили стройку жилого дома в районе Павловской рощи
Ярославец отправится за решетку за попытку сбыть наркотики
В Ярославской области в аварии погиб 38-летний водитель легковушки
Телевизор, холодильник и плита: у ярославца вынесли половину квартиры
В Ярославле Волков и команда осмотрели нижний ярус Волжской набережной после зимнего паводка
Ярославский эксперт-криминалист рассказала о самой сложной экспертизе
Тутаевские гаишники вместо проверки документов дарили женщинам цветы
В Ярославле приставы убедили нерадивого отца выплатить долг по алиментам
В Ярославской области ищут подростка с татуировками на руках
В аварии в Даниловском районе погибла женщина-депутат
Как ярославская почта будет работать в предстоящие праздники
В Ярославском баре у парня неизвестный украл драгоценную цепочку
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
В Ярославле экс-директор завода назначил себе и приближенным премии в миллион рублей