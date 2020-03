У «Буревестника» с Сургутом нелады в сезоне

7 Март 2020 2020-03-07T21:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В первом круге чемпионата Суперлиги 1 у команды Михаила Терехова домашний матч с Сургутом оказался самым неудачным. Мало того, что ярославцы проиграли дома далеко не сильнейшему клубу чемпионата, так еще после матча в «Вознесенском» разгорелся скандал с участием тренеров.

Все это давало основания ожидать, что «Буря» будет в Сургуте брать реванш, чтобы показать «выскочкам» who is who. Поначалу так и пошло-поехало. К середине 1-ой четверти «Буря» за счет умелых действий в защите и удачных прорывов к чужому кольцу вырвалась вперед, почти с двузначным отрывом – 19:13. Но при этом как-то не очень у наших получались броски, как со средних дистанций, так и из-за дуги. Но вот штрафные пока шли без промахов. У хозяев, правда, тоже снайперы еще не блистали.

Однако 2-ая четверть все развернула в разные стороны. У хозяев пошли броски, а у ярославцев появились проблемы, в том числе и со взаимопониманием. Несколько досадных потерь позволили хозяевам не только ликвидировать отставание, но и вперед вырваться. К тому же, как и в домашнем матче с Сургутом у судей к ярославцам порой было какое-то предвзятое отношение, в чем-то помогавшее хозяевам. В одном эпизоде судьи определили у Сергея Токарева технический фол в довесок к якоыц нарушению, которого за дугой не было. Как сказано, судейству удивляться нельзя, ибо наказуемо. А счет стал с 27:24 уже 27:28. Отметились судьи и на Джастине Роберсоне, которому в середине 3-ей четверти пришлось с четырьмя фолами на лавочке приберегаться на решающие минуты матча.

В целом, игра в дальнейшем шла с переменным успехом из стороны в сторону. То одна команда лидировала, то другая. Но у «Бури» в этом матче никому не удалось повести за собой команду. Артем Бутянковс хотя и выполнил свой традиционный «дабл-дабл» с 10 очками и 12 подборами, но это для него явно не то. Не удалась игра и Джастину, который с 7 очками так и доиграл до конца за 5 фолов. Более удачно отработал Сергей Токарев за счет двух «трёх», которыми удалось держать равенство в борьбе. Но его 12 очков для выигрыша было мало. Как и 13 очков Владимира Белова и 14 очков Александра Корчагина, ставшего самым у нас результативным.

«Буря» была близка к тому, чтобы на последней минуте спасти игру при 79:79, но непонятные судейские решения с присуждением Владимиру Белову технического фола эти попытки прервали.

«Буря» проигрывает Сургуту и на выезде, но это не отражается на положении в таблице перед решающей стадией чемпионата.

«Буревестник» - «Университет-Югра» (Сургут) - 84 : 79(17:21, 29:21, 18:23, 20:14)

ИСТОЧНИК KP.RU