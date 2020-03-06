2020-03-06T09:27:53+03:00
Общество

В Ярославле задержали мужчину, который распространял наркотики

С собой у него было 23 свертка с веществами
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец не только распространял, но и сам употреблял запрещенные препаратыЯрославец не только распространял, но и сам употреблял запрещенные препаратыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего мужчину. С собой у него было 23 свертка с запрещенными веществами.

– В результате исследования, проведенного ЭКЦ УМВД установлено, что в свертках находится наркотическое средство, содержащее в своем составе марихуану, общей массой около 35 граммов, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина нигде не работает, сам употребляет наркотики. Полиция возбудила уголовное дело. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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