В Ярославле задержали мужчину, который распространял наркотики
С собой у него было 23 свертка с веществами
Ярославец не только распространял, но и сам употреблял запрещенные препаратыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего мужчину. С собой у него было 23 свертка с запрещенными веществами.
– В результате исследования, проведенного ЭКЦ УМВД установлено, что в свертках находится наркотическое средство, содержащее в своем составе марихуану, общей массой около 35 граммов, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Мужчина нигде не работает, сам употребляет наркотики. Полиция возбудила уголовное дело. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU