Двух жителей Ярославля осудили за сбыт героина

4 Март 2020 2020-03-04T10:32:01+03:00

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Суд вынес приговор двум жителям Ярославля по делу о сбыте наркотиков.

В июне 2019 года полиция задержала 38-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. В ходе следствия установили, что они в составе группы лиц сбывали героин в разных районах города. После задержания мужчину заключили под стражу. Женщина дала подписку о невыезде… и продолжила сбывать наркотики. Полиция вновь задержала преступницу. Свою вину наркосбытчики полностью признали.

- Суд вынес обвинительный приговор. Женщине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в общего режима, мужчине - в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU