В Ярославле отремонтируют проблемный участок дороги на Папанина

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:20:55+03:00

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В последнее время от жителей Заволжского района поступало большое количество жалоб по поводу состояния дороги на Папанина. Сегодня по поручению Владимира Волкова на проблемный участок от дома №25 до Мирной выехала комиссия.

Большая часть улицы Папанина находится в черте города. Порядка ста метров принадлежит Ярославскому муниципальному району. Именно он и займется ремонтом этого участка. Из-за погодных условий сейчас сделают грейдирование и подсыпку. А в мае приведут дорогу в порядок. Проблема в том, что этот участок дороги находится в частной собственности, чтобы сделать ремонт, нужно перевести его в собственность муниципальную. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.

- Мы синхронизируем наши усилия с коллегами из района. Наша задача - одномоментно привести проблемный участок дороги в порядок. В мае-июне проведем здесь ямочный ремонт, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В 2023 году планируют провести реконструкцию Папанина. Она затронет улицу на всей ее протяженности от Красноборской до Мирной. Здесь полностью заменят асфальт, сделают дополнительное освещение и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU