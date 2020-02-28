2020-02-28T18:44:40+03:00
Общество

В Угличе Ярославской области реализуют проект «Портрет Дориана Грея»

А в Переславле-Залесском обустроят территорию у Плещеева озера
Светлана Крутикова
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В Угличе и Переславле-Залесском улучшат качество городской средыВ Угличе и Переславле-Залесском улучшат качество городской средыФото: Правительство Ярославской области
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Углич и Переславль-Залесский стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды.

– Конкурс проводится третий год подряд, и третий раз в списке лидеров города нашей области. Причем Переславль-Залесский стал победителем дважды. Благодаря полученным грантам уже удалось выполнить большой объем работ и сделать жизнь людей более комфортной, – отметил губернатор Дмитрий Миронов.

В Угличе реализуют проект «Портрет Дориана Грея». Работы проведут в центральной исторической части города. Здесь сделают пешеходный маршрут по набережной вдоль Каменного ручья через парк Победы до автостанции. Также приведут в порядок Успенскую площадь, при этом изменят схему движения автомобилей и создадут велодорожки. В Переславле-Залесском обустроят территорию около Плещеева озера. Сделают спортивно-оздоровительный сектор, установят площадки для отдыха и проведения торгово-выставочных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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