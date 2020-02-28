Житель Рыбинска, ударивший знакомого ножом, получил 2 года колонии

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:14:30+03:00

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36-летнего жителя Рыбинска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в ноябре 2019 года обвиняемый был в гостях у своего 31-летнего приятеля. Мужчины выпивали. Внезапно между друзьями вспыхнула ссора. Обвиняемый схватил нож и ударил им знакомого в грудь. В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся в том, что сделал.

- Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - пишет пресс-служба прокуратура Ярославской области.

Ранее рыбинец уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU