2020-02-28T17:53:19+03:00
Происшествия

Жителя Ярославской области осудили за попытку сбыть наркотики

Мужчина хотел передать запрещенные вещества в колонию, а теперь отправится туда сам
Светлана Крутикова
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Жителя Углича осудили на 6 лет за попытку сбыть наркотикиЖителя Углича осудили на 6 лет за попытку сбыть наркотикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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34-летнего жителя Углича признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Суд установил, что в июле 2019 года обвиняемый по телефону получил информацию о месте, где находятся наркотики. Мужчина забрал сверток и направился к одной из колоний, чтобы перебросить наркотики через ограждение. Но довести дело до конца не успел. Преступника задержала полиция.

- Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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