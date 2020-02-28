2020-02-28T17:43:09+03:00
Общество

В Ярославле осудят девушку, севшую за руль в состоянии наркотического опьянения

На момент совершения преступления она уже была лишена водительских прав
Полина ЗАЙЦЕВА
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Обвиняемая была остановлена и отстранена от управления транспортным средством.Обвиняемая была остановлена и отстранена от управления транспортным средством.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле перед судом предстанет 22-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что в декабре 2019 года в Заволжском районе города обвиняемая села за руль.

- При этом девушка заведомо знала, что срок лишения права управления за ранее совершенное административное правонарушение не истек, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Обвиняемая была остановлена и отстранена от управления транспортным средством.

Уголовное дело передано для рассмотрения в заволжский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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