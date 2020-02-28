В Ярославле осудят девушку, севшую за руль в состоянии наркотического опьянения
В Ярославле перед судом предстанет 22-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что в декабре 2019 года в Заволжском районе города обвиняемая села за руль.
- При этом девушка заведомо знала, что срок лишения права управления за ранее совершенное административное правонарушение не истек, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Обвиняемая была остановлена и отстранена от управления транспортным средством.
Уголовное дело передано для рассмотрения в заволжский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU