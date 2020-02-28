2020-02-28T15:50:29+03:00
Общество

Все ярославские ветераны смогут бесплатно ездить в пригородных поездах

Бесплатно проехать сможет и сопровождающий
Полина Вачнадзе
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Бесплатно с ветераном может проехать один сопровождающийБесплатно с ветераном может проехать один сопровождающийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 марта в пригородных поездах все ветераны Великой Отечественной войны и люди их сопровождающие смогут ездить бесплатно. Данная льгота распространяется на тех ветеранов, которые отказались от набора социальных услуг в пользу денежных выплат. Бесплатный билет положен и одному сопровождающему. Сейчас ветераны ВОВ пользуются правом бесплатного проезда в пригородных электричках том случае, если не выбрана монетизация льготы.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, срок действия новой льготы - до 31 декабря этого года. Но, возможно, она будет продлена.

Чтобы оформить бесплатные билеты, ветерану необходимо иметь при себе удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида войны, а сопровождающему - паспорт. Лица младше 14 лет сопровождающими выступать не могут.

Проездной оформляется без очереди в любой кассе при предъявления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих льготный статус. Также при себе нужно иметь справку из Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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