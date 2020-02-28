У Ярославской школы №1 появится второй корпус, рассчитанный на 400 учеников

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:13:29+03:00

Строительство необходимо для того, чтобы минимизировать количество учащихся во вторую смену

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В Ярославле на территории школы №1 появится второй учебный корпус на 400 мест. Строительство необходимо для того, чтобы минимизировать количество учащихся во вторую смену.

- Сейчас в школе обучаются 753 ученика. С каждым годом контингент увеличивается. Конечно, пристройка очень преобразит нашу школу. В дополнительном здании разместятся учебные классы, спортивный зал, столовая для старшеклассников, — отметила директор школы №1 Галина Петрунина.

В ближайшее время специалисты начнут создавать рабочую документацию. Начать строительство планируется уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU