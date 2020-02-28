2020-02-28T14:52:20+03:00
Происшествия

Двое ярославцев слили с тепловоза 130 литров дизельного топлива

Но попались сотрудникам транспортной полиции
Полина Вачнадзе
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Общий объем дизельного топлива в канистрах составил 130 литров. ФОТО: Олег АДАМОВИЧОбщий объем дизельного топлива в канистрах составил 130 литров. ФОТО: Олег АДАМОВИЧ
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Транспортные полицейские во время вечернего патрулирования железнодорожной станции в Ярославле задержали двух мужчин.

Ярославцы 49-и и 26-и лет от роду сливали дизельное топливо. Мужчины подогнали свои машины к тепловозу и переливали дизель в заранее приготовленные канистры, а потом грузили их в багажники. За этим занятием их и задержали транспортники.

- Возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Общий объем дизельного топлива в канистрах составил 130 литров, - сообщает пресс-служба Северного линейного УМВД России на транспорте.

Задержанные уже во всем признались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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