2020-02-28T14:35:24+03:00
Происшествия

Ярославца осудили за разбой и нападение на полицейского

У обвиняемого нашли психическое расстройство
Полина Вачнадзе
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Подсудимый сначала напал на девушку, а потом на полицейскогоПодсудимый сначала напал на девушку, а потом на полицейскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло в августе прошлого года в Дзержинском районе Ярославля. Потерпевшая вместе с коллегой проводила поквартирный опрос в одном из домов на улице Урицкого. На лестничной площадке начался конфликт с подсудимым и тогда коллега выскочила на

улицу за помощью, а девушка осталась один на один с пьяным мужчиной.

По версии следствия, он начал обхватил шею потерпевшей, прижал ее к стене и начал душить, требуя при этом отдать ему мобильный телефон. Девушка не стала сопротивляться и отдала мобильник. Его стоимость - 66 тысяч рублей. Мужчина убежал, но его поймали прохожие, подоспевшие на крики о помощи.

- Обвиняемого доставили в отдел полиции и там, в служебном кабинете, во время допроса он схватил стул и ударил им по руке оперуполномоченного отдела полиции. В итоге у сотрудника полиции оказалась сломана кисть руки, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

В результате возбуждено два уголовных дела: по статье "Разбой" и статье Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Во время расследования была проведена

судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство - органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями.

- В декабре 2019 года суд по статье "Разбой" назначил наказание в виде 2 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. В феврале судом рассмотрено уголовное дело по статье 318 УК РФ, по совокупности приговоров назначено наказание в виде 2,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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