В Ярославской области появится парк мультипликации

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:01:51+03:00

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В селе Вятское Ярославской области появится культурно-обозревательный и досуговый парк мультипликации. Проект будет создан под эгидой «Союзмультфильма», соответсвующий меморандум подписали директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и генеральный директор историко-культурного комплекса им. Е. А. Анкудиновой «Вятское» Елена Шахова.

- Объект будет включать в себя музей истории мультипликации с коллекцией экспонатов от киностудии «Союзмультфильм», «Союзмультклуб» с просмотровыми кинозалами, где юные ярославцы смогут пройти обучение основам анимации, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Кроме того, существующий проект предполагает строительство детского развлекательного комплекса с уличными аттракционами.

ИСТОЧНИК KP.RU